رؤية ملكٍ قائد.. كتاب جديد لمعهد الإدارة يوثق حياة وإنجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز

"السجان": نفخر برصد تاريخ خادم الحرمين والإنجازات الوطنية والتنموية التي حققها

عبر صفحاته الـ223 الموثقة بالتواريخ والأرقام والصور القديمة النادرة، واللقطات الحديثة، يرصد كتاب "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. رؤية ملك قائد"، قصة الإنجازات التي حققها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة، وقفزات التنمية الشاملة التي تحققت حتى الآن في مجالات التعليم، والتدريب، والصحة، والتحولات الاجتماعية، كما يقدم شهادات إشادة وفخر من قادة العالم وشخصيات بارزة دوليًّا، بجهوده الكبيرة أيده الله.

والكتاب الذي صدر حديثًا عن معهد الإدارة العامة، يستعرض بالكلمة والصورة والمعلومة، مراحل حياة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأدواره التاريخية المختلفة، منذ نشأته، وتعليمه، والجوانب التي تميز بها اجتماعيًّا وتربويًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، والمهام التي تولاها في مراحل مبكرة من حياته، بداية من تعيينه نائبًا لأمير الرياض ثم أميرًا للرياض، وتعيينه وزيرًا للدفاع ثم وليًّا للعهد حتى تَقَلّد عرش المملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير2015م.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان: "يفخر معهد الإدارة العامة بهذا الإصدار الذي يوثق -بالمعلومات الدقيقة والتفصيلية- حياة خادم الحرمين الشريفين والإنجازات التي حققها، والبناء المتواصل عبر مراحل حياته الحافلة بالتجارب كأحد القادة الذين ازدان تاريخ المملكة بأعمالهم وعطاءاتهم".

وأضاف الدكتور "السجان": "الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ التحاقه بالعمل الرسمي في مرحلة مبكرة من حياته، برز كأحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذين تولوا مسؤولية القيادة في مرحلة حاسمة من تاريخنا الوطني الذي يزهو برجاله".

وأشاد الدكتور "السجان" بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أن ملك الحزم والعزم استطاع أن يقود بلاده عبر تحولات وطنية حاسمة، وأن يقدم نموذجًا فريدًا لرجل الدولة الناجح وقائد التغيير والتطور التنموي والإداري.

وقال مدير عام معهد الإدارة العامة: إن إنجازات خادم الحرمين المهمة على مختلف الأصعدة، رسمت لنا تطلعات مرحلة جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه المواطنون تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في وطن مزدهر يؤسس لنهضة عصرية شاملة.