بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدد من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتعيينه رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.



كما تضمنت الأوامر:



- تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة ‫الهيئة السعودية للفضاء‬.



- تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.



- تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.