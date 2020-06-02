"أمير مكة" يستقبل "القرشي" ويقلّد مدير السجون رتبته الجديدة

هنّأهما بمناسبة التعيين وتمنى لهما التوفيق في مجال عملهما

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله القرشي.

وهنّأ الفيصل؛ اللواء القرشي؛ بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة، شكره للأمير خالد الفيصل؛ على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

وقلّد الأمير خالد الفيصل؛ الرتبة الجديدة لمدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

وهنّأ الفيصل؛ اللواء الغامدي؛ سائلا الله له التوفيق والسداد، فيما عبّر مدير عام السجون بالمنطقة، عن شكره وتقديره، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- عوناً له لخدمة الدين والوطن والقيادة.