خلال الـ24 ساعة الماضية.. 608 إصابات جديدة بكورونا بالكويت

سجلت 7 وفيات.. وبلغ مجموع عدد الحالات التي شُفيت 7306

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 7 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 608 حالات، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.



وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 200 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و146 حالة لمواطنين كويتيين، و78 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و38 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.



ووفق صحيفة القبس تابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 22575 حالة.‬ هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪‬في دولة الكويت 7306 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 685 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196، وقد جرى تسجيل 7 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 15097 حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 68 حالة، 4 كويتيين، و64 حالة لمقيمين جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 2395، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 276207.