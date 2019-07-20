لغم حوثي يتسبب في بتر أصابع قدم طفلة بالحديدة

نقلت إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية

أصيبت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وقالت مصادر صحفية يمنية إن الطفلة "سميرة عبدالله" تعرضت لبتر أصابع قدمها اليمنى جراء شظايا انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي مدينة الحديدة، ونقلت إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.



وقد تسبب انفجار اللغم بمقتل الجمل الذي كان ينقل الطفلة "سميرة" في إحدى مزارع مديرية الدريهمي.