وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الدولية والوضع في أفغانستان

استعرضا سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات المشتركة كافة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتفصيلاً، استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

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19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:22 AM

استعرضا سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات المشتركة كافة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الدولية والوضع في أفغانستان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتفصيلاً، استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

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