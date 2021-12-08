عميد "اتصالات جدة" يدشن معرض "مشاريع ابتكارات المتدربين‎‎"

شمل مراحل الدبلوم والبكالوريوس لتحويل الأفكار والإبداعات لمشاريع إثرائية

دشن عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس خالد بن مسفر الغامدي اليوم، معرض مشاريع وابتكارات المتدربين بالكلية في كل التخصصات، تحت إشراف وكالة الكلية لخدمات المتدربين ممثلة في مركز النشاط؛ والذي شَمِلَ مراحل الدبلوم والبكالوريوس، بهدف تنمية الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى مشاريع إثرائية.

وأوضح الغامدي أن المعرض يركز على ذوي الاختراعات التقنية وأصحاب الابتكارات القابلة للتطبيق؛ ضمن سعي الكلية لتشجيع المتدربين على البحث التقني وتحفيزهم للاطلاع والاكتشاف، وصناعة البيئات التدريبية المحفزة للإبداع، وترسيخ منهج الاكتشاف، وتأهيل الجدد منهم لاقتحام مجال المشروعات المختلفة.

وأضاف الغامدي أن من ضمن برامج هذا المعرض: إقامة مسابقة لتنمية الجوانب الابتكارية لدى المتدربين في مسارين: الأول منها خُصص للابتكارات والثاني للأفكار.. وتعتبر المشاركات المقدَّمة ضمن الابتكارات التقنية من فكر وعمل المتدرب أو المتدربين الذين تقدموا بها، والتي يُشترط أن تخلو من أي شيء يخل بالأمانة العلمية أو يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو أن تحمل المشاركة فكرة جديدة أو تطويرًا فعليًّا لفكرة سابقة مع شرط احتوائها على جانب إبداعي.

وأكد الدعم الكبير من الكلية لمتدربيها من خلال مراكز التدريب الذاتي التي فعّلتها مؤخرًا في مختلف أقسامها؛ بإشراف نخبة من المدربين الماهرين في مجالات عدة من منسوبي الكلية كل في تخصصه؛ مشيرًا إلى مشاركة الكلية في عدد من المسابقات الداخلية والخارجية، وتحقيقها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتم على هامش فعاليات المعرض، تدشين المبادرة المشتركة بين كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، والكلية الرقمية للبنات بجدة في نطاق "التحول الرقمي في التدريب"، وتشمل نشر ثقافة الرقمنة في التدريب وخلق بيئة رقمية ذكية.