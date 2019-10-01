فيديو السقوط المروع.. الانشغال بالجوال انتهى بكارثة

في محطة سكك حديدية مزدحمة بالصين

كان الشاب الصيني "تشين" مشغولًا بجواله، كان يشاهد برنامجه التليفزيوني المفضل، حين وضَع قدمه على السلم الكهربائي كي يهبط، لم يدرك أنه عند نهاية السلم الصاعد؛ فوقعت الكارثة في إحدى محطات السكك الحديدية المزدحمة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية، أن الحادث وقع مساء الخميس الماضي، في إحدى محطات السكك الحديدية بمدينة تشونغ تشينغ، جنوبي غرب الصين، حين كان "تشين" في طريقه لمقابلة صديق، وبينما هو في المحطة المزدحمة، انشغل بمشاهدة برنامجه التليفزيوني المفضل عبر شاشة الجوال.

وتضيف الصحيفة: أراد "تشين" أن يستقل السلم الكهربائي الهابط؛ لكنه بطريق الخطأ وقف عند قمة السلم الصاعد، وحتى عندما لاحظ بطرف عينه أنه يضع قدمه في المكان الخطأ، لم يتمكن من التراجع، كان ذهنه منشغلًا بدرجة كبيرة، وبعدها راح "تشين" يتدهور ويسقط لمسافة 30 درجة، حتى انتهى إلى أسفل السلم الصاعد وسط بركة من الدماء، وجروح كثيرة في رأسه.

وعلى الفور قام حراس الأمن بإبعاده عن السلم، والاتصال بالإسعاف؛ فيما قدّم له أحد العاملين الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى المستشفى حيث يرقد في حالة مستقرة.