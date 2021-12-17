"التحالف": تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بالجوف اليمنية

الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بـالجوف اليمنية .
وأكد "التحالف"، أن الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات.
فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش.

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17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 03:38 PM

الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات

"التحالف": تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بالجوف اليمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بـالجوف اليمنية .
وأكد "التحالف"، أن الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات.
فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش.

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