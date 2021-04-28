"مانو": مباراة الغد تعتبر نهائية سنحسمها.. "مران": سنحقق الفوز ونسعد جماهيرنا

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر والسد القطري في دوري الأبطال

أكد مانو مينيز مدرب النصر أن مباراة الغد أمام السد تعتبر نهائية، ووصفها بالصعبة؛ لكونها تحدد صاحب بطاقة التأهل؛ حيث لا تعرف كيف سيكون الفريق الخصم غدًا لكننا نعرف أننا سنحضر للمباراة بجاهزية عالية وكبيرة.

جاء حديث المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر والسد القطري، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: بغض النظر عن نتيجة المباراة الماضية، مبـاراة السد حاسمة لنا من أجل التأهل بصدارة المجموعة، صحيح أننا صعبنا الأمور على أنفسنا، لكن يجب علينا الحسم غداً.

وأضاف: "كرة القدم ليست علمًا واضحًا، قد تكون هناك خطط وتجهيزات ولا تتحقق، لكن سنحاول جاهدين غداً لتحقيق الفوز والتأهل وتطبيق كل ما نريد داخل أرض الملعب، وسنجهز الفريق بشكل كامل، لدينا أفكار جديدة سنظهرها، ولدينا غيابات جديدة، ولكن الأهم أننا سندخل المباراة بثقة كبيرة من أجل تحقيق الفوز.

وأردف: "نعد جماهير النصر غداً بأننا سنقاتل حتى آخر لحظة، هدفنا هو الانتصار والتأهل، أسوأ ما حصل لنا هو خسارة خمس نقاط من متذيل الترتيب.

وكشف مينيز أن الكابتن عبد الله مادو سيكون موجوداً غداً في المباراة بجاهزية كاملة، وخسارة للاعبين مهمين أحيانًا يؤثر على الفريق، أنا المدرب منذ أربع مباريات ولم نأخذ فكرة كاملة ووقتاً كافياً لمعرفة الفريق، وقد يكون هذا سبباً في تأخر تنفيذ الخطط والأفكار.



بدوره قال الكابتن محمد مران: مباراة الغد لن تكون سهلة، وبإذن الله سنحقق الفوز ونسعد جماهير النصر، نحن كلاعبين جاهزون بإذن الله وسنعمل جاهدين إن شاء الله لتحقيق الفوز والتأهل وإسعاد جماهيرنا، ومستعدون لمباراة الغد وسندخل المباراة لتطبيق توجيهات المدرب وحسم التأهل بالفوز إن شاء الله.