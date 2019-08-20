"الشراري" يتفقد مشاريع طريق الرديف الشمالي بعسير

أنذر مقاولًا وسحب مشروعًا من آخَرَ متعثر

تفقّد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، المهندس مطلق الشراري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية، مشاريع طريق الرديف الشمالي؛ لمتابعة سير العمل بها.
ورصد "الشراري" خلال الجولة، عددًا من الملاحظات؛ منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع؛ وهو ما استدعى إنذار المقاول إنذارًا نهائيًّا؛ سيتم بعده البدء بإجراءات السحب؛ بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس "الشراري" إلى أن وزارة النقل بتوجيه من الوزير الدكتور نبيل العامودي، ومتابعة نائبه لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المُبرمة معهم.

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20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 03:57 PM

أنذر مقاولًا وسحب مشروعًا من آخَرَ متعثر

"الشراري" يتفقد مشاريع طريق الرديف الشمالي بعسير

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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تفقّد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، المهندس مطلق الشراري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية، مشاريع طريق الرديف الشمالي؛ لمتابعة سير العمل بها.
ورصد "الشراري" خلال الجولة، عددًا من الملاحظات؛ منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع؛ وهو ما استدعى إنذار المقاول إنذارًا نهائيًّا؛ سيتم بعده البدء بإجراءات السحب؛ بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس "الشراري" إلى أن وزارة النقل بتوجيه من الوزير الدكتور نبيل العامودي، ومتابعة نائبه لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المُبرمة معهم.

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