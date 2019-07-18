بالصور.. "عطاء" لجنة الأفلاج يطلق مبادرة "أترك أثر"

لحثّ الشباب على القيام بالأعمال الإيجابية

أطلق نادي عطاء بلجنة تنمية الأفلاج مبادرة "أترك أثر" المجتمعية؛ لحثّ الشباب المستفيدين من برامج النادي على الاقتداء بالأحسن ومساعدة الآخرين، والقيام بالأعمال الإيجابية التي يبقى أثرها ويستفاد منها.



وشملت فقرات مبادرة "أترك أثر"، زيارة عدد من شباب نادي عطاء، القطاعات الأمنية بالمحافظة، وتكريمهم رجال الأمن وشكرهم؛ إيمانًا منهم بالدور الكبير لرجال الأمن من جهود في خدمة الدين والوطن وتضحياتهم لحفظ الأمن ومقدرات ومكتسبات الوطن.



كما شملت فقرات المبادرة: توزيع الورود والحلوى؛ لإثراء الابتسامة على مرتادي طرقات المحافظة الرئيسة والفرعية.



وكانت برامج لجنة تنمية الأفلاج الصيفية، تضمنت إطلاق نادي عطاء، والتحق به نحو 70 شابًّا من طلاب المرحلة المتوسطة؛ بهدف حفظ أوقات الشباب في الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ من خلال تقديم البرامج التوعوية والترفيهية والدورات التدريبية، وإكسابهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل.