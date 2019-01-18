"تميُّز تعليم الأفلاج" يختتم دورة تدريبية لـ 56 إدارية

حول مدونة قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات

أنهى قسم مركز التميُّز بـ "تعليم الأفلاج"، دورة تدريبية على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وتناولت الدورة، التي قدّمتها مساعدة مركز التميُّز، حصة حمد الحامد؛ لـ 56 إدارية من أقسام إدارة التعليم التربوية والإدارية؛ واجبات الموظف تجاه الجمهور، وتجاه رؤسائه، وزملائه، ومرؤوسيه، ومفاتيح التأثير الأساسية في أخلاقيات الموظف، وأخلاقيات العمل في الإسلام، وأخلاق وأركان العدالة، والنزاهة الوظيفية، والسلوك الوظيفي.

وتضمنت محاور الدورة التدريبية "دور أخلاقيات العمل في ترسيخ الانضباط داخل الإدارات، وكيفية الوقوف في وجه الفساد الإداري، وإدراك الأخلاقيات وكيفية ممارستها في المواقف المختلفة في بيئة العمل، والتعرّف على طرق اتخاذ القرارات لحل المعضلات في مكان العمل، ومعرفة نماذج السلوكيات الإيجابية والسلبية والسلوك التنظيمي".

وحرص مركز التميُّز بـ "تعليم الأفلاج"، على التدريب ونشر ثقافة جائزة التميُّز بين منسوبيه "البنين والبنات"، من خلال تنفيذ برامج وزيارات ميدانية لمدارس المحافظة.