أمير الرياض يشرف حفل سفارة الهند لدى المملكة

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.