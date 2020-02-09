مالي.. مقتل 3 من الشرطة في هجوم لمسلحين قرب الحدود الموريتانية

وقع بمنطقة قريبة من غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مالي إثر هجوم لمسلحين على موقع عسكري قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح وزير الداخلية المالي ساليف تراوري أن ثلاثة عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

مالي شرطة مالي تنظيم الاعدة وزير الداخلية المالي ساليف تراوري هجوم مسلح على موقع عسكري

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 11:50 PM

وقع بمنطقة قريبة من غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

مالي.. مقتل 3 من الشرطة في هجوم لمسلحين قرب الحدود الموريتانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مالي إثر هجوم لمسلحين على موقع عسكري قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح وزير الداخلية المالي ساليف تراوري أن ثلاثة عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

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