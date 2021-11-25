وزير الخارجية يصل إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية

تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة برازيليا الجوية: رئيس المراسم في وزارة الخارجية البرازيلية الوزير مفوض آلان سيلوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية البرازيلية وسفارة المملكة لدى البرازيل.