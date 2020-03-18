عبر فيديو بـ"لغة الإشارة".. "الداخلية" تبادر بتوعية "الصم" للوقاية من "كورونا"

لفتة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل

بادرت وزارة الداخلية بتوعية "الصم" بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر فيديو توعوي بلغة الإشارة، أنتجه مستشفى قوى الأمن، ونشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية على السناب شات وتويتر.

المبادرة الجميلة من الوزارة قدَّمت خلالها طرق الوقاية من كورونا بلغة الإشارة؛ إذ دعت إلى تجنُّب المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، والمداومة على غسل اليدين، والالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من خارج السعودية.



ولاقت مبادرة الوزارة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفكرة والمبادرة، واهتمام الوزارة بالصم وكل فئات المجتمع.