"شرطة جدة" تدهم الموقع وتقبض على 15 شخصًا وتصادر 5 شاحنات

تفاعلاً مع خبر "سبق" عن حرائق بشرق المحافظة

شنت الجهات الأمنية بشرطة جدة حملة دهم على موقع إحراق النفايات بشرق حي الأجواد شمال شرق المحافظة، ونجحت الشرطة في القبض على ١٥ شخصًا وخمس شاحنات، وتم تسليمهم إلى شرطة السامر، وما زالت الحملات مستمرة بمشاركة أمانة محافظة جدة وفقًا لمصادر "سبق".

جاءت الحملات عقب الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "مواطن يكتشف مصدر حرائق شرق جدة ومجهول يحاول الاعتداء عليه" للزميل سعود الدعجاني، حيث تفاعلت شرطة جدة مع الخبر، وحققت نتائج جيدة والعمل ما زال جاريًا، واعتبرت المشكلة جديرة بالاهتمام؛ لما تسببه من أمراض للمجاورين.