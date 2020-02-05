اتفاقية بين "العقاري" و "بنك أبوظبي" لتقديم القرض المدعوم لمستفيدي "سكني"

"الحقيل" شهد توقيعها.. بن ماضي: انطلاقاً من حرص الصندوق على تنويع الخيارات

شهد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم؛ توقيع اتفاقية طرح برنامج القرض العقاري المدعوم بين صندوق التنمية العقارية وبنك ابوظبي الأول ، يقدّم البنك من خلالها الحلول التمويلية لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في مقر الصندوق بالرياض .

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري المشرف العام منصور بن ماضي، فيما وقعها من جانب بنك أبو ظبي الأول الرئيس التنفيذي لفرع البنك في المملكة ليث الشيبان.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنه في إطار الشراكة بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، تأتي هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي، بهدف تقديم الخدمات التمويلية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم، انطلاقاً من حرص الصندوق على تنويع الخيارات التمويلية والسكنية من الجهات المرخص لها في المملكة، مرحباً بالتعاون الذي يجمع "الصندوق العقاري" مع بنك أبوظبي الأول.

وأكد "بن ماضي"، أن نموذج الشراكة مع الجهات التمويلية أثمر عن استفادة أكثر من 230 ألف مستفيد من "القرض المدعوم" حتى نهاية يناير الماضي، موضحاً أن برنامج القرض العقاري المدعوم يشتمل على العديد من الحلول التمويلية والسكنية، ومنها شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى البناء الذاتي، ورهن العقار وتحويل القرض القائم إلى مدعوم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، ليث الشيبان، إن البنك يحرص على أن يكون له دور فاعل خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع الإسكان والتمويل في المملكة نقلة تاريخية وحراكًا كبيرًا.

وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية الرامية إلى تسهيل الحصول على السكن للمواطنين تعد جزءاً من إسهاماته ودوره التنموي، في سبيل السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد "الشيبان" أن سوق التمويل العقاري السعودي يعد سوقًا واعدًا، حيث أحدث نقلة نوعية في تقديم الحلول التمويلية للمواطنين السعوديين، بفعل الأنظمة والتشريعات التي سنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينًا أن ذلك مما شجّع بنك ابوظبي في طرح برنامج القرض العقاري المدعوم، الذي يعتبر من البرامج المحفزة لتملك الأسر للمساكن.

وثمّن دور صندوق التنمية العقارية في تسهيل إجراءات القروض المدعومة وتعدد الخيارات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل بالسوق السعودي، منوّهاً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يستقبل بنك ابوظبي في المملكة طلبات التمويل السكني المدعوم.

وذكر أن بنك أبوظبي الأول كان قد دشن عملياته المصرفية في المملكة العربية السعودية في مايو 2019 بافتتاح فرعه في الرياض، ليعزز فيما بعد من تواجده في المملكة في العام نفسه عبر افتتاح فرعين إضافيين له في كل من الخبر وجدة.

يشار إلى أن برنامج القرض العقاري المدعوم الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية هو عبارة عن تمويل يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 % لمن رواتبهم تقل عن 14 ألف ريال، للمستفيدين المسجلين على قوائم "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وابتكر برنامج "القرض المدعوم" مجموعة من المبادرات التي ساهمت في تملك المواطن لمسكنه الأول كمبادرة دعم العسكريين في الخدمة ومبادرة دعم المدنيين ومبادرة تجديد المساكن وخدمة المستشار العقاري.