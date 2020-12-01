النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء

قال: عدم التحكم فيه يكثر في هذا الفصل مقارنة بالباقية

أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.

وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

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01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:29 AM

قال: عدم التحكم فيه يكثر في هذا الفصل مقارنة بالباقية

النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.

وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.

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استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

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