"العساف" يبحث مع وكيل الخارجية الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.