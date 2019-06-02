إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي

ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم

أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم.

وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار.