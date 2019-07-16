وصول 1880 حاجًّا (الفوج الأول) من حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر

قُدِّمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج

وصل إلى منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم (1880) حاجًّا، يمثلون الفوج الأول من الحجاج العراقيين. وقُدِّمت للحجاج أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوافر بها كل الخدمـات، وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، منها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرًا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم.. كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

ويحتوي منفذ جديدة عرعر على أحدث الأجهزة المتطورة بالتفتيش التي تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات. كما تشارك الفِرق التطوعية وكشافة جامعة الحدود الشمالية في استقبال الحجاج.

وتعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحـج بالمنطقة، الذي يحرص على توفير الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري في ظـل توجيهـات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى السعودية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمنَّ الله عليهم بتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل ما توافر لهم من تسهيلات وخدمات مختلفة.

والتقت "واس" الحجاج العراقيين الذين عبَّروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.. مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدِّمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.



