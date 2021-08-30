قرب المطار.. تفاصيل الضربة الأميركية لعربة مفخخة لداعش في كابل

مسؤول أمريكي قال إن العملية تمت بمسيرة وقتلت عنصرين من التنظيم

كشف مسؤول أميركي، عن أن الضربة الأميركية بمسيرة على عربة في كابل، الأحد، كانت على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار وقتلت عنصرين من داعش، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وتفصيلاً، قال المسؤول إن العربة كانت مفخخة، موضحاً "كان هناك شخصان في السيارة وكانت مفخخة، وكانت العربة التي استهدفتها المسيرة الأميركية متوقفة عندما استهدفتها المسيرة"، حسب العربية نت.

فيما أكد شاهد عيان لـ CNN مقتل 9 أفراد من عائلة واحدة بالغارة الأميركية، بينهم 6 أطفال.

وقال مسؤولون أميركيون إن السيارة كانت تحمل متفجرات، وإن الضربة الأولية التي نفذت الأحد أحدثت انفجارات ثانوية.

وأضافوا أن المفجرين خططوا لهجوم على مطار كابل الدولي، حيث ما تزال عملية إجلاء ضخمة متواصلة قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والمقرر الثلاثاء المقبل.

وتأتي تلك الضربة بعد ثلاثة أيام على هجوم دامٍ طال مطار العاصمة الأفغانية، مخلفاً أكثر من 170 قتيلاً بينهم 13 جندياً أميركياً.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر بعد الاعتداء الذي تبناه داعش-ولاية خراسان، من أن هجوماً جديداً وشيكاً محتملٌ جداً.

وأعلنت القوات الأميركية بعيد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة العشرات، أنها ضربت مواقع لعناصر داعش في أفغانستان، ممن يعتقد أنهم خططوا للهجوم الدامي بمحيط المطار يوم الخميس الماضي.

