1454 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في محافظة القنفذة 1454 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها بتاريخ 5 يونيو 2020م حتى الآن.
وأضافت، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال خمس عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8ص - 12ص، وموزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، مستشفى نمرة، مستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن وزارة الصحة القنفذة
منذ بدء العمل بها بتاريخ 5 يونيو 2020م حتى الآن
بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في محافظة القنفذة 1454 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها بتاريخ 5 يونيو 2020م حتى الآن.
وأضافت، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال خمس عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8ص - 12ص، وموزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، مستشفى نمرة، مستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.