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قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.