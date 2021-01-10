حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.حساب المواطن
قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.