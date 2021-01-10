حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

حساب المواطن

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 08:27 AM

قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

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