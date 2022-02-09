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من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع

"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.



ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.