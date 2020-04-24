15 حالة تعافٍ.. ليبيا تسجل ثاني وفياتها جراء فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى حالتين، بعد تسجيل وفاة إضافية؛ وذلك دون أن يعلن عن المزيد من التفاصيل عن الحالة.

وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت النتائج جميعها سلبية.

وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، بينهم أربعة من بنغازي تماثلوا للشفاء وخرجوا من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي؛ فيما تضاف وفاة جديدة إلى الحالة التي أُعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا؛ في حين يبلغ عدد المتعافين من «كورونا» 15 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 02:11 PM

15 حالة تعافٍ.. ليبيا تسجل ثاني وفياتها جراء فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى حالتين، بعد تسجيل وفاة إضافية؛ وذلك دون أن يعلن عن المزيد من التفاصيل عن الحالة.

وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت النتائج جميعها سلبية.

وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، بينهم أربعة من بنغازي تماثلوا للشفاء وخرجوا من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي؛ فيما تضاف وفاة جديدة إلى الحالة التي أُعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا؛ في حين يبلغ عدد المتعافين من «كورونا» 15 حالة.

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