كورونا في باكستان.. 2463 إصابة جديدة و71 وفاة و2156 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 04:48 PM

كورونا في باكستان.. 2463 إصابة جديدة و71 وفاة و2156 حالة شفاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان.

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