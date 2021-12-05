تصنيعٌ عالي الدقة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات بالمملكة.. هنا تفاصيل الاتفاقية الجديدة لـSAMI

وقّعتها مع "فيجياك أيرو" و"دسر".. مشروعٌ يمتد لـ10 سنوات ويشمل سلسلةً من الاستثمارات الكبرى

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، أمس، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو FIGEAC AERO الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، وتأسيس شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م."؛ بهدف بناء منشأة تصنيعٍ عالي الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.

وتم توقيع الاتفاقية من قِبَل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجياك أيرو جان كلود مايار، والرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" الدكتور رائد بن ناصر الريس.

ويسعى المشروع المشترك إلى تطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزء من هذا المشروع، وأيضًا تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.. وستركز المنتجات الأولية على تصنيع وتجهيز السبائك الخفيفة (الألمنيوم)، والمعدن الصلب (التيتانيوم) لأجزاء الطائرات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب: "يؤكد إطلاق المشروع المشترك على التزامنا في شركة SAMI بدعم تطوير قطاع قوي للصناعات العسكرية المحلية في المملكة؛ فنحن نهدف من خلال بناء شراكات متينة بين شركات محلية من جهة وشركة عالمية كبيرة من جهة أخرى، إلى تسريع عجلة توطين التقنيات المتقدمة في مجال صناعة هياكل الطائرات؛ وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية، وإيجاد فرص عمل عالية الجودة للشباب السعودي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: "يأتي إطلاق المشروع المشترك كخطوة مهمة في مسيرتنا لدعم منظومة الطيران والفضاء في المملكة؛ وذلك من خلال الشراكات العالمية الاستراتيجية، فنحن قادرون من خلال التعاون المشترك بين الشركات الثلاث مع الجهات المختصة والمشرعة المحلية، على تحديد الفرص لنقل التقنية والخبرات إلى المملكة؛ وبالتالي تطوير المحتوى المحلي، وإيجاد فرص مميزة في قطاع تصنيع هياكل الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء".

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجياك أيرو: "في ظل الأوضاع الراهنة وعدم وضوح الرؤية على المدى القصير؛ فإن إتمام هذه الشراكة سيتيح فرصة حقيقية بالنسبة لشركة فيجياك أيرو، وسيُمكّننا من الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، ودخول أسواق المعاوضة العسكرية والصناعية التجارية في المملكة.. وعلى الرغم من أن حصتنا في شركة سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م. ستكون ضئيلة؛ إلا أن الاستثمارات المستقبلية لهذه الشركة السعودية سيتم دعمها من قِبَل مجموعة متينة من الشركاء المصرفيين على الصعيد المحلي والدولة ككل، كما سنلعب دورًا حاسمًا في إرساء أسس مستقبل قطاع الطيران في المملكة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر): "يشكل هذا المشروع المشترك علامةً فارقةً في الجهود التي نبذلها من أجل تطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن الصناعية؛ لاستخدامها في واحد من أهم المجالات، ألا وهو الطيران والفضاء، وفي حين يتماشى المشروع المشترك مع مساعي "دسر" إلى تنمية الصناعات الاستراتيجية في المملكة؛ فسيكون من شأنه ربط المملكة بسلسلة الإمداد العالمية الخاصة بمصنعي معدات الطيران والفضاء الأصلية، وإفساح المجال لتطوير هذه الصناعة داخل المملكة؛ فضلًا عن تحفيز نموها المستقبلي.. بالإضافة إلى ذلك فسيمكّن المشروع المشترك من نقل المعرفة التشغيلية إلى المملكة وتوطين تصنيع مكونات هياكل الطائرات".

ويأتي المشروع المشترك في أعقاب توقيع مذكرة اتفاق خلال معرض باريس الجوي عام 2019، وقد تم الانتهاء من تأسيسه بعد استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للمنافسة السعودية، التي أصدرت شهادة عدم ممانعة في ما يتعلق بإتمام الاندماج الاقتصادي بين الشركات الثلاث، كما نجح المشروع المشترك في تأمين الموافقات من خمس مناطق أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسيتم توزيع الأسهم في الشركة الجديدة بين شركة فيجياك أيرو كمساهم أقلية، وشركة "سامي دسر للأنظمة الجوية ذ.م.م."، وهي شراكة بين شركة SAMI ودسر.

وسيشمل المشروع الذي يمتد على مدى عشر سنوات، سلسلةً من الاستثمارات الكبرى التي سيمول معظمها من مؤسسات مالية محلية؛ بما في ذلك إطلاق وحدة إنتاج جديدة في موقع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC في جدة.. ويتم حاليًا تكليف أربع ماكينات متطورة خماسية المحاور تعمل بالتحكم العددي بالكمبيوتر لتشغيل معدات الإنتاج الداعمة؛ بتصنيع أولى المنتجات بحلول نهاية العام الجاري.

وتستهدف المرحلة الأولى توسيع المنشأة، التي من المقرر استكمالها بحلول عام 2024، بإجمالي استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبًا 187.5 مليون ريال سعودي)، بما في ذلك المعدات، والبنى التحتية، وبرامج التدريب، والشهادات.

كما تستهدف هذه المرحلة تحقيق إيرادات قدرها 10 ملايين دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبًا 37.5 مليون ريال سعودي) بحلول نهاية العام 2024، وسيتم تزويد شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م." بـ14 وحدة معدات متطورة؛ فضلًا عن توظيف أكثر من 60 شخصًا.

الجدير بالذكر أن المشروع المشترك "سامي فيجياك أيرو للتصنيع" تأسس من خلال عقد خدمات بقيمة حوالى 40 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبًا 150 مليون ريال سعودي)، تقوم بموجبه مجموعة فيجياك أيرو بتزويد شركة "سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م" بمجموعة كاملة من الدعم الصناعي والتقني ونقل المعرفة الصناعية ذات الصلة؛ علاوةً على ذلك سيتعاون الشركاء الثلاثة مع السلطات السعودية والهيئة المشرّعة لتحديد فرص التوطين، والاستفادة منها في كل من القطاعين التجاري والعسكري.