إغلاق وإنذار 205 منشآت صحية ومهنية بـ"خميس مشيط"

من خلال جولات ميدانية نفَّذها مراقبو البلدية الأسبوع الماضي

أنذرت بلدية خميس مشيط 100 منشأة صحية ومهنية، إلى جانب إغلاق ومخالفة 105 منشآت أخرى؛ وذلك ضمن حملات الرقابة التي تقوم بها.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني إنه تم إغلاق ومخالفة 105 منشآت، إلى جانب إنذار 100 منشأة أخرى، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي، التي شملت 293 منشأة ما بين منشآت صحية ومهنية.

وبيّن آل خويلد أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 1619 كجم من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، وأكثر من 47 لترًا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفين الذين تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

ونوه بأن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين. مؤكدًا أنه يتم سحب عينات عشوائية بصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم، وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما أنه يتم تطبيق اللوائح النظامية كافة حيال مَن تثبت مخالفته للاشتراطات الصحية التي لا يمكن التهاون بها مطلقًا.