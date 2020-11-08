"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل
تُسبق برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.