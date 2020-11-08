"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

تُسبق برياح نشطة تؤدي إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، -بمشيئة الله ‏تعالى- هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار تؤدي إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏