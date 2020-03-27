النيابة تأمر بضبط 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني.. ورابع تقوَّل على الله بسبب كورونا

إجراءات حازمة لتأديب المتجاوزين خلال أزمة كورونا

أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.