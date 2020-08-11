"الصحة" تعلن تسجيل 1640حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1521 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، تسجيل 1640 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255118 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1521 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3233 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة .