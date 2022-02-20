اللهم أغثنا.. "المسند": "الجبهة الباردة" العابرة للشام تدخل وهذه مظاهرها

قال: يزداد النهار كل يوم دقيقة و21 ثانية وتبقى على فصل الربيع 29 يوماً

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تدخل اليوم الجبهة الباردة للمنخفض الجوي التي تعبر أجواء بلاد الشام والعراق، مشيراً إلى أن هذا الدخول يتسبّب في نشاطٍ للرياح السطحية الشمالية والشمالية الغربية الباردة التي قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من المناطق الشمالية.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر": "ما زلنا في فصل الشتاء وتبقى على فصل الربيع 29 يوماً"، مبيناً "بلغ طول الليل نحو 12:32، بينما النهار نحو 11:28، ويزداد النهار كل يوم دقيقة و21 ثانية على وجه التقريب".

وتابع: "19 رجب - 20 فبراير - شباط 11 نوء سعد الذابح - 11 العقارب" ، وسأل الله "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك".