بمشاركة 10 فرق.. الدمام تحتضن بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

خلال الفترة من 27- 31 أغسطس "الجاري"

تحتضن مدينة الدمام بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" خلال الفترة من 27- 31 من الشهر الجاري (أغسطس)، وبتنظيم من قبل الاتحاد السعودي لكرة اليد.



ويشارك لأول مرة في البطولة 10 أندية؛ وهي: الوحدة ومضر من السعودية، وكيل الألماني، الدحيل من قطر، برشلونة الإسباني حامل اللقب، نيويورك من الولايات المتحدة، فاردار من مقدونيا، الزمالك المصري، تاوباتي من البرازيل، ونادي جامعة سيدني من أستراليا.



الجدير بالذكر أن السعودية هي الدولة الثالثة التي تستضيف البطولة بعد مصر وقطر، كما أنها (أي المملكة) ستستضيف النسخ الأربع المقبلة.