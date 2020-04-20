بمكة المكرمة.. مصادرة 120 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك

لسوء النقل والتخزين.. تعود لأحد العمالة المخالفة

قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء النقل والتخزين؛ تعود لأحد العمالة المخالفة.

‫وتمّت مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدّد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرّمة، للتأكّد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.