الجيش اليمني يواصل التقدم نحو باقم ويستعيد مواقع ومناطق شمال صعدة

في معارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية

أحكمت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب إن وحدات من اللواء استعادت تبة السبعة وعددًا من القرى في محيط مركز مديرية باقم.

وأضاف العميد الشهاب أن المعارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ مساء الخميس وسط تقدم للجيش باتجاه مركز المديرية التي أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات.

واستعاد الجيش اليمني أسلحة كانت مخزنة في أحد منازل الأهالي وعثر على عددٍ من الألغام والعبوات الناسفة.