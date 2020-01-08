"الأرصاد": رياح سطحية وغيوم على معظم مناطق المملكة

هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، نجران)، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.