بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا

سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.