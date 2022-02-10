بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.
إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا
سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.