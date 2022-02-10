بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا

سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 09:39 PM

إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا

بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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