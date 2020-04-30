"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

قلّد مدير شرطة محافظة الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة "عقيد".
"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.
قلّد مدير شرطة محافظة الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة "عقيد".
"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.