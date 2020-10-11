عسير.. أمطار رعدية مصحوبة برياح تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 10 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: بارق، والمجاردة، والنماص، وسراة عبيدة، وطريب، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، فيما تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.