نائب أمير الجوف في منزل "طفلة السرطان المتعافية" يستمع لقصتها من أبيها

استقبله والدها وأعرب عن شكره واعتزازه بما حملته هذه الزيارة من مشاعر طيبة

زار نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الطفلة المتعافية من مرض السرطان رواند بنت جميل الفدين الرويلي في منزل والدها بمدينة سكاكا.

وكان في استقباله لدى وصوله والد الطفلة، وقال نائب أمير منطقة الجوف: "نحمد الله أن منّ على الطفلة رواند بالشفاء، بفضل الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة في ذلك".

كما استمع نائب أمير الجوف من والدها عن مراحل العلاج التي مرت بها وكيف استطاعت أن تتعافى من المرض، فيما أعرب والد الطفلة عن شكره لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارة وما عبرت عنه من مشاعر طيبة.