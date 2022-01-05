بالتعاون مع البلدية.. فرع الأمر بالمعروف بالعارضة يفعّل حملة مكارم الأخلاق

من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية

التقى رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العارضة الشيخ جابر بن علي شراحيلي وذلك بمكتبه في مقر البلدية بالمحافظة.





وجرى خلال اللقاء تفعيل حملة (مكارم الأخلاق) في البلدية وأقسامها وفي الأماكن العامة والمنتزهات، وذلك من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية.

وفي ختام الزيارة أعرب فضيلة رئيس الهيئة الشيخ جابر علي شراحيلي عن شكره وتقديره لسعادة رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي عطيف على تعاونه الملموس مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ما أبداه من استعداد للتعاون مع الفرع بالمحافظة فيما يخدم المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف المبنية على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية بناءً على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – لتحقيق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.