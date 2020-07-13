لأول مرة "العيد اليتيم" إخراج سعودي ينافس 40 فيلمًا عربيًّا في مهرجان سينمائي

إعلان الفائزين الخميس المقبل

كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان السينمائي للاتحاد العام للفنانين العرب، عن اختيار الفيلم السعودي "العيد اليتيم"، ضِمن الأفلام المنافسة في المهرجان، والفيلم من إخراج إبراهيم عقيلي مدير تحرير صحيفة "عكاظ"، ويناقش الفيلم قضايا اجتماعية؛ مما جعله ضمن الأفلام المرشحة للفوز، ويسلط الفيلم الضوء على غياب أفراح العيد في زمن كورونا.

كما سيُعرض الفيلم خلال فترة المهرجان والذي ينطلق الخميس 16 يوليو، برعاية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وعبر المنصة الإلكترونية.

يحكي الفيلم قصة الأعراس التي أوقفتها جائحة كورونا في ليلة العيد، وقد استوفى الفيلم المعايير الفنية وشروط المنافسة ضمن 40 فيلمًا عربيًّا أجيزت من لجنة التحكيم التي يرأسها الناقد الفني الكبير الأمير أباظة، وعضوية سارة جادالله المونتيرة السينمائية، والمخرجان جبار جودي وصبحي سيف الدين، والفنان طالب محمد البلوشي، والمنتج مراد شاهين، والناقدة منصورة الجمري.

وأكد رئيس لجنة التحكيم الناقد السينمائي الأمير أباظة أن اللجنة انتهت من مشاهدة وتقييم الأعمال المقدمة، والتي بلغت 80 فيلمًا عربيًّا ما بين روائي ووثائقي، وتم قبول 40 فيلمًا منها، استوفت شروط المنافسة، ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتسليم النتيجة إلى إدارة المهرجان خلال اليومين القادمين.

وذكر أباظة أن هناك أفلامًا من مصر والسعودية وليبيا وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان والعراق وسوريا والأردن ومصر، ومن المنتظر أن تعلن الجوائز مساء يوم الخميس 16 يوليو الجاري على القنوات الفضائية العربية والقنوات الإذاعية المختلفة؛ وذلك على الهواء مباشرة.