جوائزها 30 ألف ريال.. مسابقة لمحبّي الخيل بمناسبة اليوم الوطني

تخليدًا لدورها في توحيد المملكة

ينظم رجل الأعمال سلطان بن سليم المشيبين، مسابقة وطنية ثقافية لأفضل راكب للخيل، عبر مقاطع فيديو ترسل للجنة المخصصة للتحكيم، وذلك احتفالًا باليوم الوطني للمملكة ٩١.

وجرى تخصيص جوائز مالية بمبلغ ٣٠ ألف ريال للمتسابقين.

وتتعلق المسابقة بفن ركوب الخيل وثقافتها، لدورها في توحيد المملكة بقيادة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الشجعان على ظهور الخيل، حتى توحّدت المملكة وعمّ الخير والأمان كل أرجائها، بفضل من الله وتوفيقه.

وقال المنظم والداعم للمسابقة سلطان بن سليم المشيبين: حرصنا على إطلاق المسابقة عن الخيل لأهمية الدور الذي لعبته في توحيد المملكة بقيادة الملك المؤسس - رحمه الله - وتعبيرًا عن أهمية الاعتزاز بالخيل والحفاظ على موروثها الأصيل.

وأضاف: يبدأ استقبال المشاركات على وسيلة التواصل الخاصة بنا المحددة، تمهيدًا لإعلان الفائزين بها وتسليم جوائزهم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، من منطلق المسؤولية المجتمعية حيال مناسبة الوطن الغالية.

وحث الشباب على معرفة الدور الكبير للملك المؤسس في توحيد المملكة من خلال ظهور الخيل وغرس محبتها في نفوس الأبناء.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 15 ألف ريال، وتمنح 10 آلاف ريال لصاحب المركز الثاني، و5 آلاف لصاحب المركز الثالث.