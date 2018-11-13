دوريات جدة تطيح بثلاثة أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش وسيجارتان جاهزتان للاستخدام

إعداد محضر بالواقعة وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص

أطاحت دويات الأمن بمحافظة جدة بثلاثة أشخاص بحوزتهم بلاطة حشيش وسيجارتان معدتان للاستخدام.

تفصيلاً؛ اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص؛ اثنان منهم من الجنسية اليمنية وآخر سعودي، وعند استيقافهم وتفتيشهم، تم ضبط كيلو من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة لسيجارتين جاهزتين للاستعمال.


وتم إعداد محضر بالحالة، وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.

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13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 12:42 AM

إعداد محضر بالواقعة وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص

دوريات جدة تطيح بثلاثة أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش وسيجارتان جاهزتان للاستخدام

هادي العصيمي

جدة

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أطاحت دويات الأمن بمحافظة جدة بثلاثة أشخاص بحوزتهم بلاطة حشيش وسيجارتان معدتان للاستخدام.

تفصيلاً؛ اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص؛ اثنان منهم من الجنسية اليمنية وآخر سعودي، وعند استيقافهم وتفتيشهم، تم ضبط كيلو من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة لسيجارتين جاهزتين للاستعمال.


وتم إعداد محضر بالحالة، وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.

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