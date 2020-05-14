الإبرة الرباعية .. اختراع طبي جديد لفريق بحثي من جامعة المجمعة

"البرادعي": جارٍ العمل لأخذ موافقات "هيئة الدواء" لتصنيع المنتج

حصل فريق بحثي من جامعة المجمعة على براءة اختراع لنموذج صناعي جديد تحت مسمى الإبرة الرباعية الطبية لأخذ الخزعات برئاسة الدكتور رائد بن سليم البرادعي ، الأستاذ المشارك بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة.

وحول تفاصيل الاختراع، أوضح رئيس الفريق أنه النموذج الصناعي المسمى بالإبرة الرباعية ذات الوخز الرباعي والتي تؤدي أربع وظائف في إبرة واحدة وهي كالتالي حقن المريض بالمخدر، ومن ثم وخز المريض لأخذ العينة وبعدها أخذ عينة الخزعة وفي النهاية حقن المريض بمادة تمنع النزيف، ويتكون وصف النموذج الصناعي للإبرة الرباعية من خمسة أشكال كالتالي :

الشكل الأول الإبرة بشكلها الرئيس كالآتي: زر لحضن التخدير الموضعي وزر لخروج حرف حاد لفتح الجلد، وزر أخذ العينة وزر لحقن المادة المخثرة وزر التحكم في طول الإبرة وفتحات لمسك الإبرة.

الشكل الثاني: المكان المخصص في الإبرة لأخذ الخزعة.

الشكل الثالث: طريقة عمل الإبرة عند الضغط على الزر وكيفية إدخال الإبرة وأخذ العينة.

الشكل الرابع: دعامة لتثبيت جسم الإبرة لتحديد مكان أخذ الخزعة.

الشكل الخامس: منظور أفقي لأزرار التحكم بالإبرة الرباعية كالتالي: زر لحضن التخدير الموضعي وزر لخروج حرف حاد لفتح الجلد وزر أخذ العينة وزر لحقن المادة المخثرة.

ومن جانب آخر، قدم الدكتور البرادعي شكره العميق لمدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ولوكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبد الله الشائع على دعمهما مراحل الاختراع المختلفة وصولاً إلى أفضل النتائج بإذن الله، مثمنًا جهود عمل الفريق الطبي المشارك بالاختراع من داخل وخارج جامعة المجمعة وهم: الدكتور سعد منصور القحطاني، والدكتور مازن مشبب القحطاني ، والدكتور يوسف العلاوي، وفازان كاشو، وسحر الحمادي.

وأشار "البرادعي" إلى أنه جارٍ العمل حاليًا لأخذ موافقات هيئة الغذاء والدواء لتصنيع المنتج.