فيديو .. شاب ينقذ طفلاً سقط من الطابق الخامس في الصين

خرج من السيارة وتلقاه على يديه

سقط طفل من نافذة شقة تقع في الطابق الخامس في إحدى العمارات في مدينة ينينغ بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، لكنَّ رجلاً كان يقوم بإيقاف سيارته بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقي الطفل ومنع سقوطه على الأرض.

وحسب موقع قناة "الحرة"، تسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط منها يوم الخميس 23 مايو عندما انتبه إليه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 28 عامًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشاب وهو يخرج من سيارته ويمد ذراعيه في محاولة لتلقي الطفل قبل أن يصطدم جسدهما ويسقط الشاب على الأرض.

قال تورغانبيك: "في اللحظة التي رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط بالفعل. لم أفكر في أي شيء حينها، ومن ثم تلقيته. لا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك، فقدت الوعي لفترة من الوقت".

تم إرسال الطفل إلى مستشفى محلي للفحص الطبي حيث تأكد أنه لا يعاني أي إصابات خطيرة، إلا أن الشاب أُصيب ببعض الخدوش والرضوض في رأسه وذراعيه.