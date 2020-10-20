"الرطيان" ينضم لكوكبة كُتّاب "سبق".. والبداية بمقال "ذلك الكتاب"

ينضم إلى كوكبة كُتّاب "سبق" الكاتب السعودي المعروف محمد الرطيان، الذي يُعدُّ أحد الكُتَّاب السعوديين البارزين، وله عشرات المقالات المميزة في الصحف المحلية والخليجية، وألَّف عددًا من الكُتب الناجحة، وتحظى مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحضور وبتفاعل كبير.

وفي مقال بعنوان "ذلك الكتاب"، خصَّ به "سبق"، كتب الرطيان: "منذ أول سورة بعد فاتحة الكتاب، وعند أول موضع لذكر كتابه الكريم، في أول آيتَين كريمتَين، يأتي الإعلان الإلهي والتحدي الكبير: {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}.. تحدٍّ كبير لكل مشكك ومرتاب".

وفي ثنايا المقال يذكر: "ليست معجزة القرآن محصورة بالفصاحة والبيان؛ فإن حصرها بذلك تقليلٌ من شأنه وشأن هذا النبي العظيم، بل القرآن معجزة خالدة".

لقراءة كامل المقالة على الرابط الآتي:

https://mobile.sabq.org/rbhcgz